Д.Трампа не пускають на один із найочікуваніших боїв року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не зможе бути присутнім на турнірі UFC 205, де відбудеться один із найочікуваніших боїв року між Конором Макгрегором та Едді Альваресом, передає УНН з посиланням на New York Post.
Зазначається, що через новий статус Дональда Трампа тепер йому небезпечно відвідувати такі заходи. Зважаючи і на те, що не всі американці згодні з перемогою Д.Трампа і по країні відбуваються протести.
Таким чином, незважаючи на особисте запрошення президента UFC Дейна Уайта, який заявив, що Д.Трамп особисто обіцяв йому прийти на бій у випадку своєї перемоги на виборах, новообраний президент США може пропустити поєдинок К.Макгрегора з Е.Альваресом.
Як повідомляв УНН, у Північноатлантичному альянсі вирішили перенести дату проведення саміту з зими на літо, щоб новообраний президент США Дональд Трамп зміг встигнути визначити свою політику щодо НАТО.