Д.Трамп сделал ряд новых назначений в аппарат Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома. Об этом сообщает переходный штаб республиканца GreatAgain, передает УНН.
В заявлении говорится, что пост директора совета Белого дома по внутренней политике займет Эндрю Бремберг. Ранее он был одним из функционеров Республиканской партии.
Кроме того, Д.Трамп назначил экономиста Пола Уинфри заместителем и куратором бюджетной политики в совете Белого дома. К этому П.Уинфри работал в нескольких крупных американских научно-исследовательских организациях.
Будущий старший советник миллиардера Стивен Миллер возьмет под свое крыло совет по вопросам внутренней политики Белого дома.
Вопросами юстиции и безопасности в совете Белого дома займется Джон Задрозни. Последние шесть лет он работал в аппаратах верхней и нижней палат конгресса США.
Также Д.Трамп назначил ряд руководителей других направлений деятельности совета Белого дома по охране здоровья, городского развития, образования и иммиграционной политики. Кроме этого были назначены специалисты, которые будут отвечать за спичрайт Д.Трампа.
Как сообщал УНН, избранный президент США Д.Трамп намерен сократить численность спецслужб США.