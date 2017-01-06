Д.Трамп зробив ряд нових призначень в апарат Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп зробив ряд нових кадрових призначень в майбутній апарат Білого дому. Про це повідомляє перехідний штаб республіканця GreatAgain, передає УНН.
У заяві говориться, що пост директора ради Білого дому по внутрішній політиці займе Ендрю Бремберг. Раніше він був одним із функціонерів Республіканської партії.
Крім того, Д.Трамп призначив економіста Пола Уїнфрі заступником і куратором бюджетної політики в раді Білого дому. До цього П.Уїнфрі працював в декількох великих американських науково-дослідних організаціях.
Майбутній старший радник мільярдера Стівен Міллер візьме під своє крило рада з питань внутрішньої політики Білого дому.
Питаннями юстиції і безпеки в раді Білого дому займеться Джон Задрозні. Останні шість років він працював в апаратах верхньої і нижньої палат конгресу США.
Також Д.Трамп призначив ряд керівників інших напрямків діяльності ради Білого дому з охорони здоров’я, міського розвитку, освіті та імміграційної політики. Крім цього були призначені фахівці, які будуть відповідати за спічрайт Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, обраний президент США Д.Трамп має намір скоротити чисельність спецслужб США.