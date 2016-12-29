Д.Трамп изменил свое мнение о процессе передачи власти
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп сменил свое мнение о ходе передачи власти от нынешнего главы государства Барака Обамы, заявив, что она проходит гладко, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Ранее в среду Д.Трамп заявил, что американский президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия. Как написал будущий президент в своем аккаунте в Твиттере, он старается не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления от президента Обамы - ред.) и на препятствия ".
Позже, когда журналисты спросили Трампа о сообщении в Твиттере и попросили уточнить, что он думает о передаче власти, он сказал:
"Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы думаете не так?"
Демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной компании, но после избрания миллиардера пообещал помогать ему в передаче власти. Белый дом сообщил, что Обама и Трамп, кроме личной встречи в Белом доме в ноябре, провели несколько раундов телефонных переговоров. Вместе с тем, что идет администрация выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, включая его разговор с иностранными лидерами без использования подсказок госдепартамента.