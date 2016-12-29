Д.Трамп змінив свою думку про процес передачі влади

Раніше в середу Д.Трамп заявив, що американський президент Барак Обама не забезпечує “гладку” передачу влади та створює йому перешкоди. Як написав майбутній президент у своєму акаунті в Твіттері, він намагається не звертати уваги на численні підбурливі заяви Про президента Обами — ред.) і на перешкоди“.

Пізніше, коли журналісти запитали Трампа про повідомлення в Твіттері і попросили уточнити, що він думає про передачу влади, він сказав:

“Я думаю, дуже, дуже гладко. Дуже добре. Ви думаєте не так?”

Демократ Б.Обама різко критикував республіканця Трампа в ході передвиборної компанії, але після обрання мільярдера пообіцяв допомагати йому в передачі влади. Білий дім повідомив, що Обама і Трамп, крім особистої зустрічі в Білому домі в листопаді, провели кілька раундів телефонних переговорів. Разом з тим, що йде адміністрація висловлювала невдоволення деякими діями Трампа після обрання, включаючи його розмови з іноземними лідерами без використання підказок держдепартаменту.