Д.Трамп одобрил присоединение Черногории к НАТО - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Белый дом сообщил сенату США, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил присоединение Черногории в НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Белый дом сообщил Сенату, что президент США одобрил присоединение Черногории в НАТО", - сообщил он.
Ранее сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО.
Уже согласованное 2016 года вступление Черногории в НАТО должны ратифицировать все 28 нынешних стран-членов.
Черногория надеется, что станет полноправным членом Североатлантического союза на саммите НАТО в конце мая.