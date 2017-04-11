Д.Трамп одобрил присоединение Черногории к НАТО - Белый дом

"Белый дом сообщил Сенату, что президент США одобрил присоединение Черногории в НАТО", - сообщил он.

Ранее сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО.

Уже согласованное 2016 года вступление Черногории в НАТО должны ратифицировать все 28 нынешних стран-членов.

Черногория надеется, что станет полноправным членом Североатлантического союза на саммите НАТО в конце мая.