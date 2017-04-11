Д.Трамп схвалив приєднання Чорногорії до НАТО - Білий дім

"Білий дім повідомив Сенату, що президент США схвалив приєднання Чорногорії до НАТО", - повідомив він.

Раніше сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО.

Уже узгоджений 2016 року вступ Чорногорії до НАТО мають ратифікувати всі 28 нинішніх країн-членів.

Чорногорія сподівається, що стане повноправним членом Північноатлантичного союзу на саміті НАТО наприкінці травня.