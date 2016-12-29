Д.Трамп сам будет писать инаугурационную речь
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди, передает УНН с ссылкой на Washington Post.
Политик рассказал, что уже начал готовить речь, сделав первые наброски. В этом ему помогает спичрайтер Стивен Миллер, который готовил речи республиканца в ходе предвыборной кампании и займет в его администрации пост старшего советника по политическим вопросам.
"Трамп сказал, что" невероятный стиль "Рейгана и артикуляция крупных национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", - пишет издание.
Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация Объединенных Наций не реализует свой потенциал , не проблемы в мире решает, а лишь порождает их.