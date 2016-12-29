Д.Трамп сам писатиме інавгураційну промову

Політик розповів, що вже почав готувати промову, зробивши перші начерки. У цьому йому допомагає спічрайтер Стівен Міллер, який готував промови республіканця в ході передвиборної кампанії і займе в його адміністрації посаду старшого радника з політичних питань.

“Трамп сказав, що „неймовірний стиль“ Рейгана і артикуляція великих національних амбіцій Кеннеді є центральними в його підході до своєї промови, з якою він виступить 20 січня”, — пише видання.

Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що Організація об’єднаних націй не реалізує свій потенціал, не проблеми в світі вирішує, а лише породжує їх.