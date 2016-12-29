Д.Трамп сам писатиме інавгураційну промову
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп хоче самостійно написати свою інавгураційну промову, взявши за зразок виступи колишніх американських президентів Рональда Рейгана і Джона Кеннеді, передає УНН с посиланням на Washington Post.
Політик розповів, що вже почав готувати промову, зробивши перші начерки. У цьому йому допомагає спічрайтер Стівен Міллер, який готував промови республіканця в ході передвиборної кампанії і займе в його адміністрації посаду старшого радника з політичних питань.
“Трамп сказав, що „неймовірний стиль“ Рейгана і артикуляція великих національних амбіцій Кеннеді є центральними в його підході до своєї промови, з якою він виступить 20 січня”, — пише видання.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що Організація об’єднаних націй не реалізує свій потенціал, не проблеми в світі вирішує, а лише породжує їх.