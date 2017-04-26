Д.Трамп назначил нового главу Секретной службы

Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы США, им стал Рендальф Аллес. Новоназначенный Р.Аллес - бывший генерал морской пехоты и имеет 35 лет выслуги в войсках.

Секретная служба США занимается охраной главы государства и его семьи.

Напоминаем, что это уже второе назначение Д. Трампом представителей морской пехоты. Первым было назначение министром обороны генерал морской пехоты Джона Мэттиса.