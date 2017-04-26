Д.Трамп назначил нового главу Секретной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы США. Им стал Рендальф Аллес передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы США, им стал Рендальф Аллес. Новоназначенный Р.Аллес - бывший генерал морской пехоты и имеет 35 лет выслуги в войсках.
Секретная служба США занимается охраной главы государства и его семьи.
Напоминаем, что это уже второе назначение Д. Трампом представителей морской пехоты. Первым было назначение министром обороны генерал морской пехоты Джона Мэттиса.