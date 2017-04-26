Д.Трамп призначив нового главу Секретної служби

Президент США Дональд Трамп призначив нового голову Секретної служби США, ним став Рендальф Аллес. Новопризначений Р.Аллес - колишній генерал морської піхоти і має 35 років вислуги у військах.

Секретна служба США займається охороною глави держави та його сім'ї.

Нагадуємо, що це вже друге призначення Д. Трампом представників морської піхоти. Першим було призначення міністром оборони генерал морської піхоти Джона Меттіса.