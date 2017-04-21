Д.Трамп предположил, что теракт в Париже повлияет на выборы президента Франции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18603 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78829 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140182 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110881 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112787 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110068 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102394 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106426 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103097 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149808 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп предположил, что теракт в Париже повлияет на выборы президента Франции

Д.Трамп предположил, что теракт в Париже повлияет на выборы президента Франции

Киев  •  УНН

 • 9575 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что теракт, который произошел 20 апреля в Париже, может существенно повлиять на президентские выборы во Франции. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Еще один теракт в Париже. Народ Франции больше этого не потерпит. (Теракт - ред.) Будет иметь большое влияние на президентские выборы", - написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, вчера, 20 апреля, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля.

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