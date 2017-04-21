Д.Трамп предположил, что теракт в Париже повлияет на выборы президента Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что теракт, который произошел 20 апреля в Париже, может существенно повлиять на президентские выборы во Франции. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Еще один теракт в Париже. Народ Франции больше этого не потерпит. (Теракт - ред.) Будет иметь большое влияние на президентские выборы", - написал Д.Трамп.
Как сообщал УНН, вчера, 20 апреля, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.
Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля.