Д.Трамп предположил, что теракт в Париже повлияет на выборы президента Франции

"Еще один теракт в Париже. Народ Франции больше этого не потерпит. (Теракт - ред.) Будет иметь большое влияние на президентские выборы", - написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, вчера, 20 апреля, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля.