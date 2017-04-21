Д.Трамп припустив, що теракт у Парижі вплине на вибори президента Франції

"Ще один теракт в Парижі. Народ Франції більше цього не терпітиме. (теракт - ред.) буде мати великий вплив на президентські вибори", - написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, вчора, 20 квітня, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня.