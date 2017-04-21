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Д.Трамп припустив, що теракт у Парижі вплине на вибори президента Франції

Київ • УНН

 • 9577 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що теракт, який стався 20 квітня у Парижі, може істотно вплинути на президентські вибори у Франції. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Ще один теракт в Парижі. Народ Франції більше цього не терпітиме. (теракт - ред.) буде мати великий вплив на президентські вибори", - написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, вчора, 20 квітня, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня.

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