Д.Трамп: ООН не решает проблемы, а порождает их
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация Объединенных Наций не реализует свой потенциал, не проблемы в мире решает, а лишь порождает их, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Д.Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем.
"У нее (ООН) такой грандиозный потенциал, но она не оправдывает его. Вы видите, что ООН решает проблемы? Не решает, она порождает проблемы. Если она будет оправдывать потенциал, это будет прекрасно, а если нет - это будет пустой тратой времени и денег ", - заявил Д.Трамп журналистам во Флориде.
Заявление политика транслировалось телеканалом СNN.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.