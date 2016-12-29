Д.Трамп: ООН не вирішує проблеми, а породжує їх
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Організація об'єднаних націй не реалізує свій потенціал, не проблеми в світі вирішує, а лише породжує їх, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Д.Трамп заявив, що не дозволить нешанобливо звертатися з Ізраїлем.
“У неї (ООН) такий грандіозний потенціал, але вона не виправдовує його. Ви бачите, що ООН вирішує проблеми? Не вирішує, вона породжує проблеми. Якщо вона буде виправдовувати потенціал, це буде чудово, а якщо ні — це буде марною тратою часу і грошей”, — заявив Д.Трамп журналістам у Флориді.
Заява політика транслювалась телеканалом СNN.
Минулого тижня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію із засудженням поселенської активності Ізраїлю. США відмовилися блокувати резолюцію і утрималися при голосуванні. За це йде адміністрація Барака Обами зазнала критики з боку обраного президента Дональда Трампа і республіканців.