Д.Трамп и генсек НАТО обсудили варианты решения конфликта в Украине

"Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выразил убеждение, что администрация президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России.