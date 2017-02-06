Д.Трамп и генсек НАТО обсудили варианты решения конфликта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре в воскресенье обсудили варианты мирного решения конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.
Напомним, по результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выразил убеждение, что администрация президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России.