Д.Трамп і гендиректор НАТО обговорили варіанти вирішення конфлікту в Україні

“Сторони обговорили можливості мирного вирішення конфлікту уздовж українського кордону,” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за результатами візиту до США міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) висловив переконання, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поки тільки шукає власну стратегію щодо Росії.