Д.Трамп і гендиректор НАТО обговорили варіанти вирішення конфлікту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в телефонній розмові у неділю обговорили варіанти мирного вирішення конфлікту в Україні, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Сторони обговорили можливості мирного вирішення конфлікту уздовж українського кордону,” — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за результатами візиту до США міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) висловив переконання, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поки тільки шукає власну стратегію щодо Росії.