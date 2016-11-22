Д.Трамп поручит Пентагону разработать план защиты от кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в видеообращении заявил, что он в первые дни работы на посту главы государства поручит Пентагона разработать план по защите американской инфраструктуры от кибератак, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я попрошу Министерство обороны и председателя Объединенного комитета начальника штабов разработать комплексный план по защите жизненно важной инфраструктуры США от кибератак и другого рода атак", - сказал Д.Трамп.
Как сообщал УНН, директор национальной разведки США Джеймз Клаппер заявил, что Россия прекратила кибернападения, связанные с вмешательством в выборы в США, после публичного обвинения администрацией в Вашингтоне Москву в этом вмешательстве.
Напомним, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года.