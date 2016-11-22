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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Д.Трамп поручит Пентагону разработать план защиты от кибератак

Киев • УНН

 • 7083 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в видеообращении заявил, что он в первые дни работы на посту главы государства поручит Пентагона разработать план по защите американской инфраструктуры от кибератак, передает УНН со ссылкой на CNN.

Д.Трамп поручит Пентагону разработать план защиты от кибератак

"Я попрошу Министерство обороны и председателя Объединенного комитета начальника штабов разработать комплексный план по защите жизненно важной инфраструктуры США от кибератак и другого рода атак", - сказал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, директор национальной разведки США Джеймз Клаппер заявил, что Россия прекратила кибернападения, связанные с вмешательством в выборы в США, после публичного обвинения администрацией в Вашингтоне Москву в этом вмешательстве.

Напомним, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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