Д.Трамп поручит Пентагону разработать план защиты от кибератак

"Я попрошу Министерство обороны и председателя Объединенного комитета начальника штабов разработать комплексный план по защите жизненно важной инфраструктуры США от кибератак и другого рода атак", - сказал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, директор национальной разведки США Джеймз Клаппер заявил, что Россия прекратила кибернападения, связанные с вмешательством в выборы в США, после публичного обвинения администрацией в Вашингтоне Москву в этом вмешательстве.

Напомним, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года.