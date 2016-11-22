Д.Трамп доручить Пентагону розробити план захисту проти кібератак

“Я попрошу міністерство оборони і голови Об’єднаного комітету начальника штабів розробити комплексний план щодо захисту життєво важливої інфраструктури США від кібератак та іншого роду атак,” — сказав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, директор національної розвідки США Джеймз Клаппер заявив, що Росія припинила кібернапади, пов’язані зі втручанням у вибори у США, після публічного звинувачення адміністрацією у Вашингтоні Москву в цьому втручанні.

Нагадаємо, що інавгурація нового президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня 2017 року.