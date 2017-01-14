Д.Срна решил остаться в "Шахтере"

"Я и раньше, и сейчас говорю, что мое сердце - в "Шахтере". Поэтому я остаюсь в "Шахтере". Я доволен своим решением. Я слушал свое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в этом клубе. Что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что это непрофессионально. Самое важное, что я определился - я хочу остаться в "Шахтере", - отметил хорват.

Стоит отметить, что капитан "горняков" вместе с коллективом уже отправился на первый сбор команды в Испанию.

Напомним, что ранее сообщалось о переговорах Д.Срны с каталонской "Барселоной" о переходе в стан "сине-гранатовых" уже этой зимой.