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Д.Срна решил остаться в "Шахтере"

Д.Срна решил остаться в "Шахтере"

Киев • УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" в это трансферное межсезонье, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

"Я и раньше, и сейчас говорю, что мое сердце - в "Шахтере". Поэтому я остаюсь в "Шахтере". Я доволен своим решением. Я слушал свое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в этом клубе. Что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что это непрофессионально. Самое важное, что я определился - я хочу остаться в "Шахтере", - отметил хорват.

Стоит отметить, что капитан "горняков" вместе с коллективом уже отправился на первый сбор команды в Испанию.

Напомним, что ранее сообщалось о переговорах Д.Срны с каталонской "Барселоной" о переходе в стан "сине-гранатовых" уже этой зимой.

 

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