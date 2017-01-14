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Д.Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

Д.Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Капітан донецького "Шахтаря" Дарійо Срна прийняв рішення не переходити в "Барселону" цього трансферного міжсезоння, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

"Я і раніше, і зараз кажу, що моє серце – в "Шахтарі". Тому я залишаюся в "Шахтарі". Я задоволений своїм рішенням. Я слухав своє серце. Воно мені підказало, що я повинен залишитися в цьому клубі. Що стосується "Барселони", я не буду це коментувати, бо це непрофесійно. Найважливіше, що я визначився - я хочу залишитися в "Шахтарі", - наголосив хорват.

Варто відзначити, що капітан "гірників" разом із колективом вже відправився на перший збір команди до Іспанії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про переговори Д.Срни з каталонською "Барселоною" щодо переходу в стан "синьо-гранатових" вже цієї зими.

 

Українські Національні Новини

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