Д.Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Я і раніше, і зараз кажу, що моє серце – в "Шахтарі". Тому я залишаюся в "Шахтарі". Я задоволений своїм рішенням. Я слухав своє серце. Воно мені підказало, що я повинен залишитися в цьому клубі. Що стосується "Барселони", я не буду це коментувати, бо це непрофесійно. Найважливіше, що я визначився - я хочу залишитися в "Шахтарі", - наголосив хорват.

Варто відзначити, що капітан "гірників" разом із колективом вже відправився на перший збір команди до Іспанії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про переговори Д.Срни з каталонською "Барселоною" щодо переходу в стан "синьо-гранатових" вже цієї зими.