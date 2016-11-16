Д.Срна проведет переговоры с "Барселоной" о переходе в 2017 году в каталонский клуб - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна, сегодня, 16 ноября, проведет переговоры с представителями "Барселоны" относительно трансфера в январе 2017 года. Об этом в своем микроблоге Twitter написал журналист Sunday Times и Daily Record Дункан Кастл, передает УНН.
"Сегодня Д.Срна проведет встречу с представителями "Барселоны" относительно январского трансфера", - написал Д.Кастл.
Напомним, Д.Срна попал в символическую сборную Евро-2016 по версии Whoscored.
Как сообщал УНН, Д.Срна завершил карьеру в сборной Хорватии.