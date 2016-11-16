Д.Срна проведе переговори з “Барселоною” щодо переходу у 2017 році до каталонського клубу — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Півзахисник донецького “Шахтарz” Даріо Срна, сьогодні, 16 листопада, проведе переговори з представниками “Барселони" щодо трансферу у січні 2017 року. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав журналіст Sunday Times і Daily Record Дункан Кастл, передає УНН.
“Сьогодні Д.Срна проведе зустріч з представниками "Барселони" щодо січневого трансферу”, — написав Д.Кастл.
Нагадаємо, Д.Срна потрапив у символічну збірну Євро-2016 за версією Whoscored.
Як повідомляв УНН, Д.Срна завершив кар'єру в збірній Хорватії.