Д.Песков согласился с оценкой санкций советником Д.Трампа

Отмечается, что Д.Песков согласился с формулировкой Э.Скарамуччи ("санкции в определенном смысле имели обратный эффект из-за характера русских людей... я думаю, что россияне готовы были бы есть снег, чтобы выжить - ред.), однако заявил, что россияне предпочитают есть не снег, а вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится больше благодаря санкциям.

"С этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил все-таки - россияне предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", - сказал Д.Песков.

Как сообщал УНН, советник Д.Трамп заявил, что скорее всего у России и США будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, удастся ли достичь лучшего соглашения, чем санкции.