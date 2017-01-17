Д.Пєсков погодився з оцінкою санкцій радником Д.Трампа

Зазначається, що Д.Пєсков погодився з формулюванням Е.Скарамуччі (санкції в певному сенсі мали зворотний ефект через характер російських людей...я думаю, що росіяни готові були б їсти сніг, щоб вижити - ред.), однак заявив, що росіяни воліють їсти не сніг, а смачні делікатеси вітчизняного виробництва, яких стає більше завдяки санкціям.

"З цим можна погодитися. Хоча я б уточнив все-таки – росіяни воліють не сніг їсти, а дуже смачні делікатеси вітчизняного виробництва, яких стає все більше і більше завдяки санкціям", - сказав Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, радник Д.Трампа заявив, що швидше за все у Росії і США буде можливість сісти знову за стіл переговорів і подивитися, чи вдасться досягти кращої угоди, ніж санкції.