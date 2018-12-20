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Суд Крыма отказался предоставить украинскому моряку переводчика

Киев • УНН

 • 13548 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный суд Крыма, который сейчас подконтролен России, отклонил просьбы украинского моряка предоставить ему переводчика. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат украинца Анри Цискаришвили, сообщает УНН.

Суд Крыма отказался предоставить украинскому моряку переводчика

"Сегодня (ред. 19 декабря) я наконец увидел своего подзащитного. Наша встреча состоялась в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО "Лефортово". Место встречи обусловлено тем, что Верховный суд Крыма рассматривал апелляционную жалобу по выбору моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу. К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика", - отметил адвокат.

Также он добавил, что все доказательства стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным, были проигнорированы судом.

УНН сообщал, что суд в оккупированном Крыму оставил под арестом трех украинских моряков.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.
Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

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