Cуд Криму відмовився надати українському моряку перекладача
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховний суд Криму, який зараз підконтрольний Росії, відхилив прохання українського моряка надати йому перекладача. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат українця Анрі Цискарішвілі, повідомляє УНН.
“Сьогодні (ред. 19 грудня) я нарешті побачив свого підзахисного. Наша зустріч відбулась у кабінеті для проведення відеоконференцзв’язку в СІЗО ”Лефортово ”. місце зустрічі обумовлено тим, що Верховний суд Криму розглядав апеляційну скаргу щодо вибору моєму підзахисному міри запобіжних заходів у вигляді взяття під варту. На жаль, суд залишив Володимира під вартою. При цьому моєму підзахисному було відмовлено у наданні перекладача“, - зазначив адвокат.
Також він додав, що всі докази сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим, були проігноровані судом.
УНН повідомляв, що суд в окупованому Криму залишив під арештом трьох українських моряків.
25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон було взято 24 людини — військові моряки і співробітники СБУ.
Українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.