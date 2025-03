COVID-19: Великобритания вводит карантин для прибывающих из Франции и еще ряда стран

"Данные показывают, что нам необходимо удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, Теркс и Кайкос, и Арубе из нашего списка коронавирусных туристических коридоров, чтобы удержать уровень заражения на низком уровне. Если вы приедете в Великобританию после 4:00 субботы из этих пунктов назначения, вам нужно будет самоизолироваться в течение 14 дней", - сообщил Шаппс.

Как сообщал УНН, в конце июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дальнейшее ослабление карантина в Англии отсрочат по крайней мере на две недели из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в регионе.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

- Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 13, 2020