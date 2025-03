COVID-19: Великобританія вводить карантин для прибуваючих з Франції та ще низки країн

"Дані показують, що нам необхідно видалити Францію, Нідерланди, Монако, Мальту, Теркс і Кайкос, і Арубу з нашого списку коронавірусних туристичних коридорів, щоб утримати рівень зараження на низькому рівні. Якщо ви приїдете до Великобританії після 04:00 суботи з цих пунктів призначення, вам потрібно буде самоізолюватись протягом 14 днів", – повідомив Шаппс.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що подальше послаблення карантинних обмежень в Англії відтермінують принаймні на два тижні через зростання кількості випадків зараження коронавірусом у цьому регіоні.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

