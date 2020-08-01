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Джонсон відклав послаблення карантину в Англії

Джонсон відклав послаблення карантину в Англії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, 31 липня, що подальше послаблення карантинних обмежень в Англії відтермінують принаймні на два тижні через зростання кількості випадків зараження коронавірусом у цьому регіоні. Про це пише УНН із посиланням на DW.

“Настав час натиснути на гальма”, — сказав Джонсон на пресконференції.

Обмеження повинні були послабити з 1 серпня. Зокрема, мали знову відкритися казино, боулінг-клуби, планували також дозволити зібрання до 30 людей, наприклад, для святкування весілля. Відкладуть поки плани і щодо допуску обмеженої кількості глядачів на спортивні змагання.

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Крім того, Джонсон заявив про запровадження обов’язкового носіння масок, зокрема, у музеях та кінотеатрах. Раніше маски були обов’язковими у громадському транспорті та крамницях.

На півночі Англії вже посилили правила соціального дистанціювання. Саме там наразі спостерігається зростання коефіцієнту зараження коронавірусом, заявив міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок, додавши, що уряду потрібно “вжити негайних заходів для убезпечення людей”. Людям, які живуть у різних домогосподарствах, знову не можна зустрічатися у закритих приміщеннях чи приватних садках, а також відвідувати ресторани чи паби разом. Хенкок заявив, що зростання кількості інфекцій відбулося через те, що люди не дотримуються правил дистанціювання. Посилення обмежень зачепило загалом чотири мільйони людей, зокрема такі великі міста, як Манчестер та Лестер.

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Великобританія — одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у країні підтвердили 303,9 тисяч випадків інфікування та понад 46 тисяч смертей через зараження коронавірусом.

Утім, в окремих регіонах країни ситуація різниться. Якщо Англія досить сильно уражена вірусом, то в Шотландії ситуація є значно кращою.

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