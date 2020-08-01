Джонсон отложил ослабление карантина в Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, 31 июля, что дальнейшее ослабление карантина в Англии отсрочат по крайней мере на две недели из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
“Пришло время нажать на тормоза”, — сказал Джонсон на пресс-конференции.
Ограничения должны были ослабить с 1 августа. В частности, должны были снова открыться казино, боулинг-клубы, планировали также разрешить собрание до 30 человек, например, для празднования свадьбы. Отложат пока планы и о допуске ограниченного количества зрителей на спортивные соревнования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом
Кроме того, Джонсон заявил о введении обязательного ношения масок, в частности, в музеях и кинотеатрах. Ранее маски были обязательными в общественном транспорте и магазинах.
На севере Англии уже ужесточили правила социального дистанцирования. Там сейчас наблюдается рост коэффициента заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, добавив, что правительству нужно “принять немедленные меры для обеспечения безопасности людей”. Людям, которые живут в разных домохозяйствах, снова нельзя встречаться в закрытых помещениях или частных садах, а также посещать рестораны или пабы вместе. Хэнкок заявил, что рост количества инфекций произошло потому, что люди не соблюдают правила дистанцирования. Усиление ограничений задело всего четыре миллиона человек, в том числе такие крупные города, как Манчестер и Лестер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение после COVID-19
Великобритания — одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране подтвердили 303 900 случаев инфицирования и более 46 тыс. смертей из-за заражения коронавирусом.
Впрочем, в отдельных регионах страны ситуация отличается. Если Англия довольно сильно поражена вирусом, то в Шотландии ситуация значительно лучше.