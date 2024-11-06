CNN: Трамп одерживает победу в ключевом штате Пенсильвания
Киев • УНН
По прогнозу CNN, Дональд Трамп победит в штате Пенсильвания, который имеет 19 голосов выборщиков. Этот штат считается важнейшим полем битвы на президентских выборах 2024 года.
Экс-президент США Дональд Трамп победит в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В Пенсильвании на кону 19 голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно набрать не менее 270 голосов избирателей.
Пенсильвания является важнейшим полем битвы на выборах 2024 года. Харрис и Трамп сделали голоса избирателей Содружества центральными на их пути к победе.
Трамп побеждает уже в двух ключевых колеблющихся штатах - CNN6 ноября 2024, 07:17 • 9665 просмотров