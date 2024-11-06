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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 111271 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 122723 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 146914 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 154052 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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CNN: Трамп одерживает победу в ключевом штате Пенсильвания

CNN: Трамп одерживает победу в ключевом штате Пенсильвания

Киев  •  УНН

07:19 • 8856 просмотра

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По прогнозу CNN, Дональд Трамп победит в штате Пенсильвания, который имеет 19 голосов выборщиков. Этот штат считается важнейшим полем битвы на президентских выборах 2024 года.

Экс-президент США Дональд Трамп победит в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В Пенсильвании на кону 19 голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно набрать не менее 270 голосов избирателей.

Пенсильвания является важнейшим полем битвы на выборах 2024 года. Харрис и Трамп сделали голоса избирателей Содружества центральными на их пути к победе.

Трамп побеждает уже в двух ключевых колеблющихся штатах - CNN6 ноября 2024, 07:17 • 9665 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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