Факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры состоялось в Кропивницкому

Здесь состоялся митинг, на котором выступили депутаты городского совета, заместитель председателя областного совета и другие желающие.

"Это мероприятие традиционное. Оно проводится ежегодно и будет проводиться в дальнейшем. Не могу сказать, когда мы начали проводить это мероприятие в нашем городе, но уже некоторое время в Украине эти марши проводятся постоянно. Активисты использовали факелы, барабан, выкрикивали традиционные лозунги - "Слава Украине, Героям слава!", "Наша земля - ​​наши Герои!" И другие националистические лозунги. В этом году добавился еще один лозунг, посвященный нашему мэру, он звучал следующим образом: «Помни австриец: здесь хозяин украинец", это памятка для нашего мэра ", - рассказал С.Капитонов.

Также он добавил, что всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.