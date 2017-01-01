Факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры состоялось в Кропивницкому
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в Кропивницкому состоялось факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Началось мероприятие у памятника Ангелу Хранителю, после этого колонна прошла по центральной улице города и остановилась возле памятника Богдану Хмельницкому. Об этом корреспонденту УНН рассказал депутат городского совета Сергей Капитонов.
Здесь состоялся митинг, на котором выступили депутаты городского совета, заместитель председателя областного совета и другие желающие.
"Это мероприятие традиционное. Оно проводится ежегодно и будет проводиться в дальнейшем. Не могу сказать, когда мы начали проводить это мероприятие в нашем городе, но уже некоторое время в Украине эти марши проводятся постоянно. Активисты использовали факелы, барабан, выкрикивали традиционные лозунги - "Слава Украине, Героям слава!", "Наша земля - наши Герои!" И другие националистические лозунги. В этом году добавился еще один лозунг, посвященный нашему мэру, он звучал следующим образом: «Помни австриец: здесь хозяин украинец", это памятка для нашего мэра ", - рассказал С.Капитонов.
Также он добавил, что всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.