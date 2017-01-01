Cмолоскипна хода з нагоди дня народження С.Бандери відбулась у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому відбулась смолоскипна хода на честь дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Розпочався захід біля пам’ятника Янголу Охоронцю, після цього колона пройшла центральною вулицею міста та зупинилася біля пам’ятника Богдану Хмельницькому. Про це кореспонденту УНН розповів депутат міської ради Сергій Капітонов.
Тут відбувся мітинг, на якому виступили депутати міської ради, заступник голови обласної ради та інші бажаючі.
“Цей захід традиційний. Вона проводиться кожного року і буде проводитись надалі. Не можу сказати, коли ми почали проводити цей захід в нашому місті, але вже певний час в Україні ці марші проводяться постійно. Активісти використовували смолоскипи, барабан, викрикували традиційні гасла — „Слава Україні, Героям слава!“, „Наша земля — наші Герої!“ та інші націоналістичні гасла. Цього року додалося ще одне гасло, присвячене нашому меру, воно звучало таким чином: „Пам’ятай австрієць: тут господар українець“, це пам’ятка для нашого мера”, — розповів С.Капітонов.
Також він додав, що всього у заході взяли участь близько 150 осіб.