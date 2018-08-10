Citigroup может стать первым банком, ведущим торги биткоинами

Отмечается, что банк не опубликовал никаких официальных заявлений, указывающих на то, что структура планирует начать торговать биткоинами.

"Однако серьезный подход к изучению рынка криптовалюты определенно указывает на то, что что-то должно произойти", - говорится в сообщении.

К примеру, в апреле текущего года Citigroup открыл вакансии вице-президента и старшего вице-президента в новое подразделение для оценки рисков, связанных с отмыванием денег посредством биткоина и других криптовалют.

В частности, в обязанности старшего вице-президента входит мониторинг растущего рынка цифровых валют и AML-анализ транзакций. Это позволяет обеспечить кибербезопасность при использовании криптовалюты и новых методов платежей.

Также сообщается, что на сегодня Citigroup не осуществляет клиринговых сделок с биткоин-фьючерсами для клиентов, а также запрещает покупать криптовалюту с помощью кредитных карт.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.