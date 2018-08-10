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Citigroup может стать первым банком, ведущим торги биткоинами

Киев • УНН

 • 10815 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Один из крупнейших банков США Citigroup проявляет интерес к криптовалютам, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание cryptocoin.

Citigroup может стать первым банком, ведущим торги биткоинами

Отмечается, что банк не опубликовал никаких официальных заявлений, указывающих на то, что структура планирует начать торговать биткоинами.

"Однако серьезный подход к изучению рынка криптовалюты определенно указывает на то, что что-то должно произойти", - говорится в сообщении.

К примеру, в апреле текущего года Citigroup открыл вакансии вице-президента и старшего вице-президента в новое подразделение для оценки рисков, связанных с отмыванием денег посредством биткоина и других криптовалют.

В частности, в обязанности старшего вице-президента входит мониторинг растущего рынка цифровых валют и AML-анализ транзакций. Это позволяет обеспечить кибербезопасность при использовании криптовалюты и новых методов платежей.

Также сообщается, что на сегодня Citigroup не осуществляет клиринговых сделок с биткоин-фьючерсами для клиентов, а также запрещает покупать криптовалюту с помощью кредитных карт.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.

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