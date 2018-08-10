Citigroup може стати першим банком, який веде торги біткоінами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Один із найбільших банків США Citigroup проявляє інтерес до криптовалюти, передає УНН з посиланням на галузеве видання cryptocoin.
Відзначається, що банк не опублікував жодних офіційних заяв, що вказують на те, що структура планує почати торгувати біткоінами.
"Однак серйозний підхід до вивчення ринку криптовалюти виразно вказує на те, що щось має статися", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, у квітні поточного року Citigroup відкрив вакансії віце-президента і старшого віце-президента у новий підрозділ для оцінки ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей за допомогою біткоінів і інших криптовалют.
Зокрема, в обов'язки старшого віце-президента входить моніторинг зростаючого ринку цифрових валют і AML-аналіз транзакцій. Це дозволяє забезпечити кібербезпеку при використанні криптовалюти і нових методів платежів.
Також повідомляється, що на сьогодні Citigroup не провадить клірингових угод з біткоін-ф'ючерсами для клієнтів, а також забороняє купувати криптовалюту за допомогою кредитних карт.
Україна, тим часом, продовжує визначатися у питанні регулювання ринку криптовалюти з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (торік його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім "списаний" у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.
І цей вчинок колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".