Четверть учащихся средних классов неграмотны: Новосад назвала неплохими результаты PISA

"Вы видели, какое место заняла Украина. Это следует объяснить, потому что как такового места нет. PISA измеряет результаты по трем компетенциям, и нужно смотреть не какой обобщенный рейтинг, обобщенного места как такового нет, а на наши показатели, наши успехи по этим тремя компетенциями. Мы общались с Лилией Михайловной (Гриневич - ред.), и переварив вчерашний день, мы понимаем, что наши результаты являются неплохими. Если вы увидите, где мы расположились, кто наши соседи по баллам", - сказала Новосад.

Также министр добавила, что полный цикл PISA - это не три, а девять лет. Реально понять разницу между PISA-2018 смогут через девять лет, когда завершится полный девятилетний цикл. Поэтому, когда будет PISA-2021, не нужно пугаться результатов, которые не будут критически отличными от результатов, которые есть сейчас.

Напомним, согласно результатам исследования, более четверти учащихся средних классов не имеют минимального уровня грамотности.

По данным МОН, в общем рейтинге всех 78-и стран, которые приняли участие в PISA-2018, позиции определяются с учетом погрешностей и множественных сравнений между странами на подобных уровнях успешности. Поэтому общий рейтинг подается в диапазоне позиций. Так, Украина занимает следующие диапазоны в рейтингах компетентностей: читательской - 37-42 позиции; математической - 41-46 позиции; естественнонаучной - 35-42 позиции.