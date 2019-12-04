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Чверть учнів середніх класів неграмотні: Новосад назвала непоганими результати PISA

Чверть учнів середніх класів неграмотні: Новосад назвала непоганими результати PISA

Київ • УНН

 • 11623 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Результати дослідження PISA, згідно з якими понад чверть учнів середніх класів в Україні не має мінімального рівня грамотності, міністр освіти і науки України Ганна Новосад назвала непоганими. Про це вона сказала під час конференції у середу, передає кореспондент УНН.

"Ви бачили, яке місце зайняла Україна. Це варто пояснити, тому що як такого місця немає. PISA вимірює результати за трьома компетентностями, і потрібно дивитись не якийсь узагальнений рейтинг, узагальненого місця як такого немає, а на наші показники, наші успіхи за цими трьома компетентностями. Ми спілкувалися з Лілією Михайлівною (Гриневич - ред.), і перетравивши вчорашній день, ми розуміємо, що наші результати є непоганими. Якщо ви побачите, де ми розташувались, хто наші сусіди по балах", - сказала Новосад.

Також міністр додала, що повний цикл PISA - це не три, а дев’ять років. Реально зрозуміти різницею між PISA-2018 зможуть через дев’ять років, коли завершиться повний дев’ятирічний цикл. Тому, коли буде PISA-2021, не потрібно лякатися результатів, які не будуть критично відмінними від результатів, які є зараз.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження, понад чверть учнів середніх класів не мають мінімального рівня грамотності.

За даними МОН, у загальному рейтингу всіх 78-и країн, які взяли участь у PISA-2018, позиції визначаються з урахуванням похибок та множинних порівнянь між країнами на схожих рівнях успішності. Тому загальний рейтинг подається у діапазоні позицій. Так, Україна займає наступні діапазони у рейтингах компетентностей: читацької – 37-42 позиції; математичної – 41-46 позиції; природничо-наукової – 35-42 позиції.

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