Четверть миллиона патронов и тысячи единиц оружия изъяли у украинцев в этом году

Среди изъятого у украинцев оружия 77 единиц гладкоствольного оружия и 1003 нарезного, а также 926 единиц другого огнестрельного оружия.

Кроме того, было изъято 54 гранатомета и реактивные системы, 1745 - гранат, 43 мин, 57 самодельных взрывных устройства, 675 единиц холодного оружия, а также 21 газовой и пневматического оружия.



Как сообщал УНН, в 2018 году у граждан было изъято 4631 кг взрывчатых веществ.



Напомним, в январе - ноябре 2018 года органами прокуратуры передано в суд более 5000 уголовных производств, которые расследуются по фактам незаконного оборота оружия.



За этот же период, как сообщили УНН в Генпрокуратуре, было обнаружено 4645 человек (из них 109 военных), которые осуществляли незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. А также три человека, которые похитили или присвоили оружие.

Для сравнения в течение всего 2017 года за совершение преступлений, предусмотренных статьей 263 было обнаружено 5587 человек (из которых 171 военный), а за совершение преступлений, предусмотренных статьей 262 - 18 человек.