Чверть мільйона патронів та тисячі одиниць зброї вилучили в українців цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Понад 235 тисяч патронів вилучили правоохоронці в українців протягом січня – листопада 2018 року. Про це УНН повідомили у відповіді на запит у Генеральній прокуратурі України.
Серед вилученої в українців зброї 77 одиниць гладкоствольної зброї та 1 003 нарізної, а також 926 одиниць іншої вогнепальної зброї.
Крім того, було вилучено 54 гранатомети та реактивні системи, 1 745 – гранат, 43 міни, 57 саморобних вибухових пристрої, 675 одиниць холодної зброї, а також 21 газової та пневматичної зброї.
Як повідомляв УНН, у 2018 році в громадян було вилучено 4 631 кг вибухових речовин.
Нагадаємо, протягом січня – листопада 2018 року органами прокуратури передано до суду понад 5 тисяч кримінальних проваджень, які розслідуються за фактами незаконного обігу зброї.
За цей же період, як повідомили УНН у Генпрокуратурі, було виявлено 4 645 осіб (з них 109 військових), які здійснювали незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. А також три особи, які викрали або привласнили зброю.
Для порівняння протягом всього 2017 року за вчинення злочинів передбачених статтею 263 було виявлено 5 587 осіб (з яких 171 військовий), а за вчинення злочинів передбачених статтею 262 – 18 осіб.