Чума свиней поразила сразу четыре области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской, Николаевской, Донецкой и Киевской областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы, в указанных областях, с 22 по 28 ноября зарегистрировано 4 случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - добавили контроллеры.
Как писал УНН, с начала года в Украине было зарегистрировано более 120 случаев АЧС. Убытки фермеров из-за вируса выросли до миллионных отметок.
С целью минимизации потерь свиноводов в Минагро предложили вернуться к вопросу страхования от АЧС. Как и в каком виде будет восстановлена система страхования такого риска - пока не ясно.
В Ассоциации свиноводов считают, что оптимальным решением было бы введение "группового страхования".
В Раде к реализации инициативы Минагро предлагают привлечь частные страховые компании.