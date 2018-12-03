Чума свиней вразила одразу чотири області

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували чергові випадки вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Закарпатській, Миколаївській, Донецькій та Київській областях. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби, у зазначених областях, з 22 по 28 листопада зареєстровано 4 випадки захворювання африканською чумою свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

"У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС", - додали контролери.

Як писав УНН, з початку року в Україні було зареєстровано понад 120 випадків АЧС. Збитки фермерів через вірус зросли до мільйонних позначок.

З метою мінімізації втрат свинарів у Мінагро запропонували повернутися до питання страхування від АЧС. Як і у якому вигляді буде відновлена система страхування такого ризику - поки не ясно.

В Асоціації свинарів вважають, що оптимальним рішенням було б введення "групового страхування".

У Раді до реалізації ініціативи Мінагро пропонують залучити приватні страхові компанії.

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