Чубаров призвал обсудить положение дел в Крыму в "нормандском формате"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал обсудить положение с правами человека, в частности с правами крымских татар в оккупированном Россией Крыму во время переговоров в "нормандском формате", а также усилить международные санкции в отношении России из-за оккупации Крыма. Об этом 26 апреля он написал в своем Facebook, передает УНН.