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Чубаров закликав обговорити становище в Криму в “нормандському форматі”

Київ • УНН

 • 13745 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав обговорити становище з правами людини, зокрема з правами кримських татар в окупованому Росією Криму під час переговорів у “нормандському форматі”, а також посилити міжнародні санкції щодо Росії через окупацію Криму. Про це 26 квітня він написав у своєму Facebook, інформує УНН

Чубаров закликав обговорити становище в Криму в “нормандському форматі”

Слід зазначити, що з таким зверненням Чубаров виступив в день роковин заборони діяльності Меджлісу окупаційною владою РФ — 26 квітня.

“26 квітня 2016 року російський окупаційний „верховний суд Криму“ оголосив Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії. Пізніше, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії, вища судова інстанція держави-окупанта, підтримав це незаконне рішення”, — нагадав Чубаров. Цю заборону Росія насаджує і поза межами своєї території, в окупованому Криму, зазначає видання “Радіо Свобода”.

“Заборона Меджлісу — вищого представницько-виконавчого органу кримськотатарського народу — є однією зі злочинних дій Москви, спрямованих на придушення волі і єдності корінного народу Криму, який відкрито виступив проти російського вторгнення до Криму та протидіє спробам його анексії, які тривають. Заборона Меджлісу кримськотатарського народу продемонструвала відверте нехтування та порушення державою-окупантом фундаментальних норм міжнародного права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, Декларацію ООН про права корінних народів. Заборона Меджлісу кримськотатарського народу триває, а його члени в тимчасово окупованому Криму зазнають переслідувань”, — наголосив Чубаров.

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Крім того, додав він, Росія “демонстративно ігнорує наказ Міжнародного суду ООН від 9 квітня 2017 року, який зобов’язує Росію „утриматися від прийняття або підтримки обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, включаючи Меджліс“, а також забезпечити вільний в’їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам Меджлісу кримськотатарського народу”.

За словами Чубарова, в умовах репресій, що посилюються стосовно кримських татар і українців за національністю в окупованому Росією Криму, категоричних відмов Росії звільнити кримських політв’язнів, а також ультимативних тверджень офіційних представників Росії про те, що, мовляв, “питання щодо належності Криму закрито”, “закликаємо учасників відеоконференції „нормандського формату“ на рівні міністрів, запланованої на 30 квітня 2020 року, обговорити ситуацію з правами людини і становищем кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму”.

Голова Меджлісу також закликав міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій щодо Росії “аж до відновлення державного суверенітету України над Кримом і прилеглими до нього водами Чорного і Азовського морів”, цитує "Радіо Свобода".

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