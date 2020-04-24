Експосол США в Україні: “Мінськ” застарів, а нормандський формат варто розширити

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мінські домовленості є старими і не досягли поставленої мети, а “Нормандський формат” можна розширити до “Нормандії +”, куди можуть долучитися Сполучені Штати Америки. Про це сказав посол Сполучених Штатів в Україні у 2006 — 2009 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019 — 2020 роках, віце-президент Американського Інституту миру Вільям Тейлор під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.