Експосол США в Україні: “Мінськ” застарів, а нормандський формат варто розширити
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мінські домовленості є старими і не досягли поставленої мети, а “Нормандський формат” можна розширити до “Нормандії +”, куди можуть долучитися Сполучені Штати Америки. Про це сказав посол Сполучених Штатів в Україні у 2006 — 2009 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019 — 2020 роках, віце-президент Американського Інституту миру Вільям Тейлор під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.
“Головне про що потрібно пам’ятати — це результат. Таким результатом має бути вихід росіян з Донбасу і врешті з Криму. Змусити росіян піти з Донбасу, повернути українські території України, це загальна мета. Як ми казали, Мінськ цього не досягнув. Мінськ — це старі домовленості, які існують вже досить довго. Їх можна брати за основу, ми можемо виходити за рамки Мінська, пробувати щось інше”, — сказав Тейлор.
Він зазначив, що під словом “ми” має на увазі міжнародну спільноту, але насамперед Україну.
“За рамками Мінська, міжнародні миротворчі сили не передбачені Мінськом але і не суперечать йому. Ця ідея існує вже давно і ми маємо її дослідити... Щодо Нормандського формату, він звичайно мав певні переваги, але якщо він не працює, то існують інші формати. Його можна розширити до „Норманді+“, і ми зазначали що Сполучені Штати можуть долучитись до цього процесу”, — підкреслив дипломат.
Як повідомляв УНН, розмова по відеозв’язку міністрів закордонних справ країн-учасниць “нормандського формату” попередньо запланована на 30 квітня.