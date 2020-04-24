Экс-посол США в Украине: "Минск" устарел, а нормандский формат стоит расширить

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Минские договоренности являются старыми и не достигли поставленной цели, а "Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии +", куда могут присоединиться Соединенные Штаты Америки. Об этом сказал посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор во время онлайн дискуссии Киевского форума, передает корреспондент УНН.

"Главное о чем нужно помнить - это результат. Таким результатом должен быть выход россиян из Донбасса и в конце из Крыма. Заставить россиян уйти из Донбасса, вернуть украинские территории Украины, это общая цель. Как мы говорили, Минск этого не достиг. Минск - это старые договоренности, которые существуют уже достаточно долго. Их можно брать за основу, мы можем выходить за рамки Минска, пробовать что-то другое", - сказал Тейлор.

Он отметил, что под словом "мы" подразумевает международное сообщество, но прежде всего Украину.

"За рамками Минска, международные миротворческие силы не предусмотрены Минском но и не противоречат ему. Эта идея существует уже давно и мы должны ее исследовать ... Относительно Нормандского формата, он обычно имел определенные преимущества, но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить до "Нормандии +", и мы отмечали что Соединенные Штаты могут приобщиться к этому процессу", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирован на 30 апреля.

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