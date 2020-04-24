Экс-посол США в Украине: "Минск" устарел, а нормандский формат стоит расширить

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Минские договоренности являются старыми и не достигли поставленной цели, а "Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии +", куда могут присоединиться Соединенные Штаты Америки. Об этом сказал посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор во время онлайн дискуссии Киевского форума, передает корреспондент УНН.