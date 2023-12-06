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Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 18:45  •  9625 просмотра

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Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США принять законопроект на сумму 111 миллиардов долларов в который вошли оказание помощи Украине и Израилю. Об этом он сказал в обращении к конгрессменам, передает УНН.

Детали

Байден заявил, что Конгресс США должен утвердить дополнительную помощь для Украины.

"Я бы хотел говорить сегодня о помощи. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы в Конгрессе не желают это утверждать. Нужно привлечь путина к ответственности. Уже почти 2 года величественный народ Украины защищается от амбиций путина доминировать. США должны гордиться тем, что мы помогаем Украине достичь успеха и предоставляем оружие и боеприпасы", - сказал Байден.

Он добавил, что отказом утвердить помощь Украине, Конгресс "показывает желание сделать путину величайший подарок".

"Призываю Конгресс что-то сделать, защитить свободу. Давайте сделаем это. Сделаем, чтобы путин не захватил Украину", - сказал Байден.

Напомним

В Сенате США представили законопроект по национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, в который вошли оказание помощи Украине и Израилю, а также меры, направленные на защиту южной границы Мексикой.

Соединенные Штаты сегодня объявляют о новом пакете оружия и оборудования для поддержки народа Украины, который защищает свою страну и свою свободу от агрессии россии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Щоб путін не захопив Україну: Байден закликав Конгрес США схвалити допомогу Києву
So that Putin does not seize Ukraine: Biden called on the US Congress to approve assistance to Kiev
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Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву

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