Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву
Киев • УНН
Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс США принять законопроект на сумму 111 миллиардов долларов в который вошли оказание помощи Украине и Израилю. Об этом он сказал в обращении к конгрессменам, передает УНН.
Детали
Байден заявил, что Конгресс США должен утвердить дополнительную помощь для Украины.
"Я бы хотел говорить сегодня о помощи. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы в Конгрессе не желают это утверждать. Нужно привлечь путина к ответственности. Уже почти 2 года величественный народ Украины защищается от амбиций путина доминировать. США должны гордиться тем, что мы помогаем Украине достичь успеха и предоставляем оружие и боеприпасы", - сказал Байден.
Он добавил, что отказом утвердить помощь Украине, Конгресс "показывает желание сделать путину величайший подарок".
"Призываю Конгресс что-то сделать, защитить свободу. Давайте сделаем это. Сделаем, чтобы путин не захватил Украину", - сказал Байден.
Напомним
В Сенате США представили законопроект по национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, в который вошли оказание помощи Украине и Израилю, а также меры, направленные на защиту южной границы Мексикой.
Соединенные Штаты сегодня объявляют о новом пакете оружия и оборудования для поддержки народа Украины, который защищает свою страну и свою свободу от агрессии россии.
Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву
Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.
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