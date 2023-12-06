Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США принять законопроект на сумму 111 миллиардов долларов в который вошли оказание помощи Украине и Израилю. Об этом он сказал в обращении к конгрессменам, передает УНН.

Детали

Байден заявил, что Конгресс США должен утвердить дополнительную помощь для Украины.

"Я бы хотел говорить сегодня о помощи. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы в Конгрессе не желают это утверждать. Нужно привлечь путина к ответственности. Уже почти 2 года величественный народ Украины защищается от амбиций путина доминировать. США должны гордиться тем, что мы помогаем Украине достичь успеха и предоставляем оружие и боеприпасы", - сказал Байден.

Он добавил, что отказом утвердить помощь Украине, Конгресс "показывает желание сделать путину величайший подарок".

"Призываю Конгресс что-то сделать, защитить свободу. Давайте сделаем это. Сделаем, чтобы путин не захватил Украину", - сказал Байден.

Напомним

В Сенате США представили законопроект по национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, в который вошли оказание помощи Украине и Израилю, а также меры, направленные на защиту южной границы Мексикой.

Соединенные Штаты сегодня объявляют о новом пакете оружия и оборудования для поддержки народа Украины, который защищает свою страну и свою свободу от агрессии россии.