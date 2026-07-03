Что празднуют 3 июля в Украине и мире

Завершение рабочей недели приносит важный профессиональный праздник для украинских военных, а также глобальные экологические и антипотребительские инициативы, пишет УНН.

День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ

Официальный профессиональный праздник, установленный Министерством обороны Украины в 2011 году. Сегодня это один из важнейших праздников для безопасности страны. Воины-зенитчики ("ловцы шахедов и ракет") - это те, кто ежедневно и еженощно держит небо над Украиной, защищая города, инфраструктуру и жизни людей от воздушного террора.

Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag Free Day)

Глобальная экологическая инициатива, цель которой - привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты пластиком. В этот день организаторы призывают людей по всему миру отказаться от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовых экосумок, шоперов или бумажных аналогов, чтобы уменьшить количество неразлагаемого мусора, попадающего в Мировой океан.

День тайной дружбы (Secret Pal Day)

Милый неофициальный праздник, когда принято делать тайные добрые дела или анонимные подарки друзьям и знакомым (похоже на игру "Тайный Санта", но летом и без привязки к Новому году).

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День шоколадных вафель (National Chocolate Wafer Day)

Гастрономический праздник, идеальный для пятничного чаепития. Хрустящие шоколадные вафли - это классика, которая всегда поднимает настроение.

День памяти мученика Иакинфа (Гиацинта) и святого Анатолия, патриарха Константинопольского

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день почитают юного мученика Иакинфа, пострадавшего за христианскую веру в начале II века, а также святителя Анатолия, V век, который приложил значительные усилия для развития церкви и утверждения православия в Византии.

В народном календаре этот день часто называли "Маковым", так как традиционно в это время начинал зацветать мак. Считалось, что мак, собранный в эти дни, обладает особыми целебными свойствами.

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