Что празднуют 26 августа в Украине и мире

26 августа отмечается Международный день собаки и Всемирный день актёра. Также по новому календарю верующие чтят память святых мучеников Адриана и Наталии, пишет УНН.

Международный день собаки (International Dog Day)

Популярный глобальный праздник, посвящённый верным четвероногим друзьям человека. Его цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поддержать приюты и выразить благодарность служебным и домашним собакам за их преданность и помощь. В этот день владельцы активно балуют своих любимцев лакомствами и устраивают совместные прогулки.

Всемирный день актёра (World Actor Day)

Неофициальный профессиональный праздник, посвящённый представителям театрального и кинематографического искусства. В этот день творческие коллективы и поклонники кино поздравляют артистов с их вкладом в культурное развитие общества.

День памяти святых мучеников Адриана и Наталии

По новому календарю 26 августа православные верующие чтят память святых мучеников Адриана и Наталии, живших в начале IV века в Никомедии. Наталия и её муж Адриан приняли христианство во время жестоких гонений и претерпели мученическую смерть за свою веру. В церковной традиции святые Наталия и Адриан считаются покровителями брака, семейного уюта, любви и взаимной верности.

По старому календарю 26 августа отмечают память святителя Тихона Задонского, выдающегося православного богослова и церковного деятеля XVIII века. В народном календаре этот день называли "Тихонов день" и обращались к святому с молитвами об избавлении от душевных тревог и болезней. Также крестьяне наводили порядок в подвалах и хлевах, готовясь к наступлению осенних холодов.