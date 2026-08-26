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Що святкують 26 серпня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 104 перегляди

26 серпня відзначають Міжнародний день собаки, Всесвітній день актора та пам’ять мучеників Адріана й Наталії.

Що святкують 26 серпня в Україні та світі

26 серпня відзначається Міжнародний день собаки та Всесвітній день актора. Також за новим календарем віряни вшановують День пам'яті святих мучеників Адріана та Наталії, пише УНН.

 Міжнародний день собаки (International Dog Day)

Популярне глобальне свято, присвячене вірним чотирилапим друзям людини. Його мета — привернути увагу до проблеми безпритульних тварин, підтримати притулки та висловити вдячність службовим і домашнім собакам за їхню відданість і допомогу. У цей день власники активно балують своїх улюбленців смаколиками та влаштовують спільні прогулянки.

Всесвітній день актора (World Actor Day)

Неофіційне професійне свято, присвячене представникам театрального та кінематографічного мистецтва. У цей день творчі колективи та шанувальники кіно вітають артистів за їхній внесок у культурний розвиток суспільства.

День пам'яті святих мучеників Адріана і Наталії

За новим календарем 26 серпня православні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Адріана і Наталії, які жили на початку IV століття в Нікомедії. Наталія та її чоловік Адріан прийняли християнство під час жорстоких гонінь і зазнали мученицької смерті за свою віру. У церковній традиції свята Наталія та Адріан вважаються покровителями шлюбу, сімейного затишку, любові та взаємної вірності.

За старим календарем 26 серпня відзначають пам'ять святителя Тихона Задонського, видатного православного богослова та церковного діяча XVIII століття. У народному календарі цей день називали "Тихонів день" і зверталися до святого з молитвами про позбавлення від душевних тривог і хвороб. Також селяни наводили лад у підвалах і хлівах, готуючись до настання осінніх холодів.

Олександра Месенко

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